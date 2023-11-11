Белгородский губернатор сообщил о новой атаке ВСУ
Гладков: Дом и ЛЭП повреждены при обстреле Валуек Белгородской области
Украинские военные обстреляли город Валуйки Белгородской области, в результате атаки повреждены линия электропередачи и частный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждена линия электропередачи", — написал глава региона. Он добавил, что специалисты оперативных и аварийных служб уже работают на месте ЧП.
Ранее сегодня мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что одна женщина погибла и одна ранена во время обстрела города украинскими войсками. Также были повреждены несколько частных домов и гараж, украинский снаряд задел и здание местного мясокомбината.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин