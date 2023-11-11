Белгородский губернатор сообщил о новой атаке ВСУ

Украинские военные обстреляли город Валуйки Белгородской области, в результате атаки повреждены линия электропередачи и частный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждена линия электропередачи", — написал глава региона. Он добавил, что специалисты оперативных и аварийных служб уже работают на месте ЧП.