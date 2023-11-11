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Регион
Опубликовано 11 ноября 2023, 17:52
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Белгородский губернатор сообщил о новой атаке ВСУ

Гладков: Дом и ЛЭП повреждены при обстреле Валуек Белгородской области

Украинские военные обстреляли город Валуйки Белгородской области, в результате атаки повреждены линия электропередачи и частный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Повреждения зафиксированы в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены кровля и забор. Также повреждена линия электропередачи", — написал глава региона. Он добавил, что специалисты оперативных и аварийных служб уже работают на месте ЧП.

60-летняя женщина ранена при ударе ВСУ по Брянской области
60-летняя женщина ранена при ударе ВСУ по Брянской области

Ранее сегодня мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что одна женщина погибла и одна ранена во время обстрела города украинскими войсками. Также были повреждены несколько частных домов и гараж, украинский снаряд задел и здание местного мясокомбината.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Андрей Бражников
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