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19 ноября, 10:28

Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью

Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью. По данным Mash, она взорвалась уже на земле — в поле в посёлке Ровеньки. На фото — обломки уничтоженной ракеты и огромная воронка на месте происшествия.

Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью. Фото © Mash

Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью. Фото © Mash

Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью. Фото © Mash

Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью. Фото © Mash

Всего в результате ночной атаки оказалось повреждено три частных дома, у них выбиты окна, а также задеты фасады и заборы. Кроме того, пострадала линия электропередачи.

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Пять украинских дронов попытались атаковать объекты на территории России

Как сообщал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, всего за 2023 год ВСУ обстреливали Белгородскую, Брянскую и Курскую области более восьми тысяч раз. По его словам, ситуация в регионе остаётся сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности со стороны противника.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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