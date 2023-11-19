Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью. По данным Mash, она взорвалась уже на земле — в поле в посёлке Ровеньки. На фото — обломки уничтоженной ракеты и огромная воронка на месте происшествия.

Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью. Фото © Mash

Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью. Фото © Mash

Всего в результате ночной атаки оказалось повреждено три частных дома, у них выбиты окна, а также задеты фасады и заборы. Кроме того, пострадала линия электропередачи.