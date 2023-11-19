Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью
Системы ПВО сбили украинскую "Точку-У" в небе над Белгородской областью. По данным Mash, она взорвалась уже на земле — в поле в посёлке Ровеньки. На фото — обломки уничтоженной ракеты и огромная воронка на месте происшествия.
Всего в результате ночной атаки оказалось повреждено три частных дома, у них выбиты окна, а также задеты фасады и заборы. Кроме того, пострадала линия электропередачи.
Как сообщал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, всего за 2023 год ВСУ обстреливали Белгородскую, Брянскую и Курскую области более восьми тысяч раз. По его словам, ситуация в регионе остаётся сложной и характеризуется усилением террористической и диверсионной активности со стороны противника.