Линия электропередачи повреждена в белгородском посёлке Ровеньки после обстрела
Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по посёлку Ровеньки Белгородской области в ночь на 19 ноября. О последствиях удара в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, под обстрел угодили три частных домовладения, которые отделались выбитыми окнами, посечёнными фасадами и дырявыми заборами. Кроме того, часть населённого пункта оказалась обесточена из-за повреждения линии электропередачи.
"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", — написал Гладков.
А в субботу целями ВСУ стали жители Брянской области и Донецка. Оба удара были нанесены при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки столицы ДНР пострадали пятеро гражданских.
t.me / Настоящий Гладков