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19 ноября, 02:35

Линия электропередачи повреждена в белгородском посёлке Ровеньки после обстрела

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по посёлку Ровеньки Белгородской области в ночь на 19 ноября. О последствиях удара в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, под обстрел угодили три частных домовладения, которые отделались выбитыми окнами, посечёнными фасадами и дырявыми заборами. Кроме того, часть населённого пункта оказалась обесточена из-за повреждения линии электропередачи.

"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", — написал Гладков.

Два человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области

Два человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области

А в субботу целями ВСУ стали жители Брянской области и Донецка. Оба удара были нанесены при помощи беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки столицы ДНР пострадали пятеро гражданских.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Илья Пушкарев
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