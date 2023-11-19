Линия электропередачи повреждена в белгородском посёлке Ровеньки после обстрела

Украинские боевики открыли артиллерийский огонь по посёлку Ровеньки Белгородской области в ночь на 19 ноября. О последствиях удара в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, под обстрел угодили три частных домовладения, которые отделались выбитыми окнами, посечёнными фасадами и дырявыми заборами. Кроме того, часть населённого пункта оказалась обесточена из-за повреждения линии электропередачи.