Два человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области

Двое жителей посёлка Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. Обоих мужчин привезли в городскую больницу Белгорода с ранениями нижних конечностей. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В посёлке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", — говорится в публикации Гладкова.

Пострадавших доставили в белгородскую больницу, с ними работают врачи. О разрушениях в результате атаки информации нет.