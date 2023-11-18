Два человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области
Гладков: Двое жителей посёлка Горьковский ранены при атаке дрона-камикадзе
Двое жителей посёлка Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. Обоих мужчин привезли в городскую больницу Белгорода с ранениями нижних конечностей. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В посёлке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", — говорится в публикации Гладкова.
Пострадавших доставили в белгородскую больницу, с ними работают врачи. О разрушениях в результате атаки информации нет.
А 12 ноября стало известно о том, что очередной украинский беспилотник потерпел неудачу и был сбит в небе над Белгородской областью. Никто из жителей региона не пострадал.
Shutterstock