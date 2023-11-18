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18 ноября, 15:51

Два человека пострадали при атаке украинского дрона в Белгородской области

Гладков: Двое жителей посёлка Горьковский ранены при атаке дрона-камикадзе

Двое жителей посёлка Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ. Обоих мужчин привезли в городскую больницу Белгорода с ранениями нижних конечностей. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В посёлке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей", говорится в публикации Гладкова.

Пострадавших доставили в белгородскую больницу, с ними работают врачи. О разрушениях в результате атаки информации нет.

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А 12 ноября стало известно о том, что очередной украинский беспилотник потерпел неудачу и был сбит в небе над Белгородской областью. Никто из жителей региона не пострадал.

Обложка ©

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Юрий Лысенко
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