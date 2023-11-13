Глава Белгородской области назвал фейком сообщения о заходе украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения в Сети о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться через границу в районе Шебекина. Также информацию опроверг и представитель Шебекинского округа.
"Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью <…>. Ещё одна фейковая информация", — сказал Гладков на совещании.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что украинская ДРГ якобы пыталась прорваться в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z. Диверсанты якобы хотели выдать себя за российских солдат, но пограничники их вычислили и ликвидировали.
ТАСС / Антон Вергун