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13 ноября, 07:28

Глава Белгородской области назвал фейком сообщения о заходе украинской ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения в Сети о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться через границу в районе Шебекина. Также информацию опроверг и представитель Шебекинского округа.

"Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью <…>. Ещё одна фейковая информация", — сказал Гладков на совещании.

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Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что украинская ДРГ якобы пыталась прорваться в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z. Диверсанты якобы хотели выдать себя за российских солдат, но пограничники их вычислили и ликвидировали.

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ТАСС / Антон Вергун

Александра Вишнякова
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