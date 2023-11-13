Глава Белгородской области назвал фейком сообщения о заходе украинской ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения в Сети о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться через границу в районе Шебекина. Также информацию опроверг и представитель Шебекинского округа.

"Сейчас отдельное интернет-издание пытается разогнать информацию, что у нас с вами на границе в районе Шебекина было напряжение ночью <…>. Ещё одна фейковая информация", — сказал Гладков на совещании.