Пять человек пострадали при сбросе снарядов с украинского дрона в Донецке
Пять человек пострадали в результате атаки со стороны ВСУ в Донецке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Так, первый сброшенный с дрона снаряд ранил троих, однако во время оказания врачами помощи пострадавшему противник атаковал второй раз. В результате его действий были ранены мужчина и женщина — фельдшеры скорой.
А вчера в Донецкой Народной Республике сообщили, что ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО калибра 155 миллиметров. О пострадавших и разрушениях сведений не поступало.
Обложка ©
ТАСС / Дмитрий Ягодкин