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18 ноября, 14:47

Пять человек пострадали при сбросе снарядов с украинского дрона в Донецке

Пять человек пострадали в результате атаки со стороны ВСУ в Донецке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Так, первый сброшенный с дрона снаряд ранил троих, однако во время оказания врачами помощи пострадавшему противник атаковал второй раз. В результате его действий были ранены мужчина и женщина — фельдшеры скорой.

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А вчера в Донецкой Народной Республике сообщили, что ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО калибра 155 миллиметров. О пострадавших и разрушениях сведений не поступало.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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