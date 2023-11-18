Пять человек пострадали при сбросе снарядов с украинского дрона в Донецке

Пять человек пострадали в результате атаки со стороны ВСУ в Донецке, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Так, первый сброшенный с дрона снаряд ранил троих, однако во время оказания врачами помощи пострадавшему противник атаковал второй раз. В результате его действий были ранены мужчина и женщина — фельдшеры скорой.