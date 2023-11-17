СЦКК: ВСУ вновь обстреляли Донецк и Горловку 155-миллиметровыми снарядами

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк и Горловку снарядами использующегося в НАТО калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).