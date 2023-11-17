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17 ноября, 15:36

СЦКК: ВСУ вновь обстреляли Донецк и Горловку 155-миллиметровыми снарядами

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк и Горловку снарядами использующегося в НАТО калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 17:10 — населённый пункт Дзержинск – населённый пункт Горловка, Никитовский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — сказано в публикации ведомства.

ВСУ прячут иностранных наёмников на съёмных квартирах от российских ударов

ВСУ прячут иностранных наёмников на съёмных квартирах от российских ударов

Ранее сегодня Владимир Зеленский выразил недовольство из-за недостаточной помощи США, которую те оказывают ВСУ. Он считает, что украинской армии придётся отступать, если ситуация не изменится.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Юрий Лысенко
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