СЦКК: ВСУ вновь обстреляли Донецк и Горловку 155-миллиметровыми снарядами
ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк и Горловку снарядами использующегося в НАТО калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 17:10 — населённый пункт Дзержинск – населённый пункт Горловка, Никитовский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", — сказано в публикации ведомства.
Ранее сегодня Владимир Зеленский выразил недовольство из-за недостаточной помощи США, которую те оказывают ВСУ. Он считает, что украинской армии придётся отступать, если ситуация не изменится.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин