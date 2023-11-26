ПВО отразила массовую атаку беспилотников на Москву
Собянин сообщил об отражённой массовой атаке дронов на Москву
Массовая атака беспилотников на Москву отражена в ночь на 26 ноября. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву", — написал Собянин.
Кроме того, несколько дронов удалось перехватить и уничтожить в Брянской, Тульской и Калужской областях. По словам градоначальника, пострадавших и серьёзных разрушений, предварительно, нет. На местах падения обломков работают представители экстренных служб, а работа по дальнейшему обнаружению беспилотников продолжается.
А ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос выразил восхищение российскими средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, устройства РЭБ буквально обрывают связь ВСУ и их командования, что препятствует победам на поле боя.
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