ПВО отразила массовую атаку беспилотников на Москву

Массовая атака беспилотников на Москву отражена в ночь на 26 ноября. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву", — написал Собянин.

Кроме того, несколько дронов удалось перехватить и уничтожить в Брянской, Тульской и Калужской областях. По словам градоначальника, пострадавших и серьёзных разрушений, предварительно, нет. На местах падения обломков работают представители экстренных служб, а работа по дальнейшему обнаружению беспилотников продолжается.