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26 ноября, 01:30

ПВО отразила массовую атаку беспилотников на Москву

Собянин сообщил об отражённой массовой атаке дронов на Москву

Массовая атака беспилотников на Москву отражена в ночь на 26 ноября. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву", — написал Собянин.

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Кроме того, несколько дронов удалось перехватить и уничтожить в Брянской, Тульской и Калужской областях. По словам градоначальника, пострадавших и серьёзных разрушений, предварительно, нет. На местах падения обломков работают представители экстренных служб, а работа по дальнейшему обнаружению беспилотников продолжается.

А ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос выразил восхищение российскими средствами радиоэлектронной борьбы. По его словам, устройства РЭБ буквально обрывают связь ВСУ и их командования, что препятствует победам на поле боя.

Обложка ©

Unsplash / Oxana Lyashenko

Артур Лапсаков
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