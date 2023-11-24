ПВО сбила 16 беспилотников над Крымом и Волгоградской областью
Массовая атака дронов на Крым и Волгоградскую область была отражена минувшей ночью. Как сообщает Минобороны РФ, всего было ликвидировано 16 беспилотников.
По данным ведомства, 13 устройств было уничтожено над Крымским полуостровом, ещё три дрона сбиты над Волгоградской областью. Пострадавших и разрушений нет.
А ранее Лайф рассказывал, что ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа над Ростовской областью. О каких-либо разрушениях в Минобороны не сообщали.
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ТАСС / Николай Гынгазов