ПВО сбила 16 беспилотников над Крымом и Волгоградской областью

Массовая атака дронов на Крым и Волгоградскую область была отражена минувшей ночью. Как сообщает Минобороны РФ, всего было ликвидировано 16 беспилотников.

По данным ведомства, 13 устройств было уничтожено над Крымским полуостровом, ещё три дрона сбиты над Волгоградской областью. Пострадавших и разрушений нет.