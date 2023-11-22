ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над Крымом утром 22 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа", — рассказали в ведомстве.

Также сегодня, 22 ноября, у берегов Крыма были уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении полуострова. Другие подробности не приводятся.