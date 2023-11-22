Четыре безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в Чёрном море

Российскими силами обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены", — сообщили в ведомстве.