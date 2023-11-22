Четыре безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в Чёрном море
Минобороны РФ: Четыре безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены у Крыма
Российскими силами обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены", — сообщили в ведомстве.
Лайф ранее сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 ноября уничтожили два украинских дрона над территорией Брянской области и перехватили три над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.
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