ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.
"9 ноября около 17:40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
При этом ранее вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Вооружённые силы РФ ликвидировали воздушную цель в акватории. Все оперативные службы находятся наготове.
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ТАСС / Виталий Невар