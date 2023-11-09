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9 ноября, 15:41

ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.

"9 ноября около 17:40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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При этом ранее вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Вооружённые силы РФ ликвидировали воздушную цель в акватории. Все оперативные службы находятся наготове.

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ТАСС / Виталий Невар

Александра Вишнякова
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