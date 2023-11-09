ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.

"9 ноября около 17:40 мск пресечена попытка ракетной атаки киевского режима с применением противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.