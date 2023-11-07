Военный эксперт предрёк неудачу всем будущим попыткам Киева атаковать Крым
Военный эксперт Тутрин: ВСУ будут постоянно совершать налёты на Крым
На выходных ВСУ выпустили по Керченскому судоремонтному заводу в Крыму 15 крылатых ракет, 13 из которых уничтожили силы ПВО. Это объясняется тем, что Киев хочет нарастить количество ударов по полуострову, и будет совершать налёты постоянно, считает военный эксперт Николай Тутрин.
По его словам, Украина сейчас находится в состоянии кризиса из-за ситуации на фронте и им не остаётся другого выбора, кроме как сконцентрировать внимание на полуострове. Однако Крым хорошо защищён, а все попытки атаковать его будут провальными, подчеркнул Тутрин.
Примечательно, что украинская сторона в ходе изменения тактики также пыталась совершить атаку на Крымский мост, но чётко сработала система ПВО, приводит слова военного блогера Юрия Подоляки "Царьград".
Говоря о безуспешных попытках Киева бить по России, политолог Дмитрий Родионов резюмировал, что нанести серьёзное поражение они не смогут. Всё, что они делают сейчас, является тактикой москитных ударов.
Ранее Лайф писал, что система противовоздушной обороны уничтожила девять и перехватила восемь беспилотников над Чёрным морем и Крымским полуостровом. Работали дежурные средства ПВО.
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