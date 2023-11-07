Военный эксперт предрёк неудачу всем будущим попыткам Киева атаковать Крым

На выходных ВСУ выпустили по Керченскому судоремонтному заводу в Крыму 15 крылатых ракет, 13 из которых уничтожили силы ПВО. Это объясняется тем, что Киев хочет нарастить количество ударов по полуострову, и будет совершать налёты постоянно, считает военный эксперт Николай Тутрин.

По его словам, Украина сейчас находится в состоянии кризиса из-за ситуации на фронте и им не остаётся другого выбора, кроме как сконцентрировать внимание на полуострове. Однако Крым хорошо защищён, а все попытки атаковать его будут провальными, подчеркнул Тутрин.

Примечательно, что украинская сторона в ходе изменения тактики также пыталась совершить атаку на Крымский мост, но чётко сработала система ПВО, приводит слова военного блогера Юрия Подоляки "Царьград".

Говоря о безуспешных попытках Киева бить по России, политолог Дмитрий Родионов резюмировал, что нанести серьёзное поражение они не смогут. Всё, что они делают сейчас, является тактикой москитных ударов.