Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели в акватории у Севастополя

Вооружённые силы РФ ликвидировали воздушную цель в акватории у Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Буквально десять минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки", — написал он в телеграм-канале в 17:49, добавив, что все оперативные службы наготове.