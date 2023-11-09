Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели в акватории у Севастополя
Вооружённые силы РФ ликвидировали воздушную цель в акватории у Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Буквально десять минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки", — написал он в телеграм-канале в 17:49, добавив, что все оперативные службы наготове.
Ранее Лайф писал, что 7 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников ВСУ над Чёрным морем и Крымом. Развожаев информировал о падении обломков одного из дронов на крышу частного дома в Андреевке, где произошёл небольшой пожар. Позже стало известно, что в результате падения обломков БПЛА в Севастополе пострадал один человек.
ТАСС / Сергей Мальгавко