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9 ноября, 15:37

Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели в акватории у Севастополя

Вооружённые силы РФ ликвидировали воздушную цель в акватории у Севастополя. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Буквально десять минут назад над морем на внешнем рейде военные уничтожили воздушную цель. Происходит контроль воздушной обстановки", — написал он в телеграм-канале в 17:49, добавив, что все оперативные службы наготове.

Два дрона найдены и обезврежены в Воронежской области

Два дрона найдены и обезврежены в Воронежской области

Ранее Лайф писал, что 7 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников ВСУ над Чёрным морем и Крымом. Развожаев информировал о падении обломков одного из дронов на крышу частного дома в Андреевке, где произошёл небольшой пожар. Позже стало известно, что в результате падения обломков БПЛА в Севастополе пострадал один человек.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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