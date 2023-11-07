Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Севастополе

Один человек пострадал в результате падения обломков сбитого беспилотника в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По уточнённой информации от Спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", — написал Развожаев в телеграм-канале, добавив информацию о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.