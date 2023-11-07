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7 ноября, 04:53

Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Севастополе

Один человек пострадал в результате падения обломков сбитого беспилотника в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По уточнённой информации от Спасательной службы Севастополя, обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет", — написал Развожаев в телеграм-канале, добавив информацию о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.

Система ПВО сбила пять беспилотников в Севастополе

Система ПВО сбила пять беспилотников в Севастополе

Губернатор добавил, что серьёзных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано.

Напомним, всего утром 7 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 беспилотников ВСУ над Чёрным морем и Крымом. Об этом ранее заявили в Минобороны России. Михаил Развожаев информировал о падении обломков одного из дронов на крышу частного дома в Андреевке, где произошёл небольшой пожар.

Обложка ©

VK / Главное управление МЧС России по Республике Крым

Артур Лапсаков
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