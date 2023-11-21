ПВО сбила украинский беспилотник над Ростовской областью
VK / Минобороны России
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
А ранее сегодня, 21 ноября, российские силы также уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Со своей задачей успешно справились средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений нет.