Киевский режим вновь попытался совершить террористический акт на территории Российской Федерации. Как передаёт губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале, 21 ноября российские силы уничтожили в регионе украинский беспилотник.

По словам чиновника, в небе над Брянской областью силовики уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Богомаз подчеркнул, что со своей задачей успешно справились средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), принадлежащие Минобороны РФ.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — заявил губернатор, добавив слова благодарности в адрес российских солдат.