В небе над Брянской областью сбит украинский дрон самолётного типа
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник
Киевский режим вновь попытался совершить террористический акт на территории Российской Федерации. Как передаёт губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале, 21 ноября российские силы уничтожили в регионе украинский беспилотник.
По словам чиновника, в небе над Брянской областью силовики уничтожили беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Богомаз подчеркнул, что со своей задачей успешно справились средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), принадлежащие Минобороны РФ.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", — заявил губернатор, добавив слова благодарности в адрес российских солдат.
Ранее украинский беспилотник был сбит над территорией Орловской области. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, объект был обезврежен вечером 20 ноября на территории Шаблыкинского района. Позднее стало известно об уничтожении дрона над Курской областью.
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