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20 ноября, 20:02

Украинский беспилотник сбит над территорией Орловской области

Губернатор Клычков: В небе над Орловской областью сбит украинский БПЛА

На территории Шаблыкинского района Орловской области сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

"Вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолётного типа, запущенный со стороны Украины. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет", — заявил чиновник, добавив, что ситуация находится под контролем.

В Электростали сбили летящий в сторону столицы беспилотник

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Ранее сегодня стало известно об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью. Дрон самолётного типа был ликвидирован средствами противовоздушной обороны.

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Getty Images / alxpin

Оксана Попова
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