Украинский беспилотник сбит над территорией Орловской области
Губернатор Клычков: В небе над Орловской областью сбит украинский БПЛА
На территории Шаблыкинского района Орловской области сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
"Вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолётного типа, запущенный со стороны Украины. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет", — заявил чиновник, добавив, что ситуация находится под контролем.
Ранее сегодня стало известно об уничтожении украинского беспилотника над Брянской областью. Дрон самолётного типа был ликвидирован средствами противовоздушной обороны.
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