Украинский беспилотник сбит над территорией Орловской области

На территории Шаблыкинского района Орловской области сбит украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

"Вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолётного типа, запущенный со стороны Украины. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет", — заявил чиновник, добавив, что ситуация находится под контролем.