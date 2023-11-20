Российская ПВО ликвидировала украинский беспилотник над Брянской областью
Минобороны РФ: Средства ПВО РФ уничтожили украинский дрон над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО РФ) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. По данным Минобороны России, это произошло в понедельник, 20 ноября, около 21:30 мск.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — отметили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что 19 ноября житель брянского села Сопычи обнаружил украинский БПЛА с кассетным боеприпасом у себя в огороде. Сейчас устройство изучают специалисты.
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