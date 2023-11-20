Власти Электростали показали фото с места отражения атаки беспилотника

Разрушений и пострадавших в Электростали после отражения атаки беспилотника нет, специалисты экстренных служб работают. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова, показав фото с места происшествия.

Место отражения атаки беспилотника в Электростали. Фото © Телеграм-канал "Инна Волкова Live"

Место отражения атаки беспилотника в Электростали. Фото © Телеграм-канал "Инна Волкова Live"

"Как вам известно, силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет", — написала Волкова в телеграм-канале.