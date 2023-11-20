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20 ноября, 06:23

Власти Электростали показали фото с места отражения атаки беспилотника

Глава Электростали: Пострадавших после отражения атаки беспилотника нет

Разрушений и пострадавших в Электростали после отражения атаки беспилотника нет, специалисты экстренных служб работают. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова, показав фото с места происшествия.

Место отражения атаки беспилотника в Электростали. Фото © Телеграм-канал "Инна Волкова Live"

Место отражения атаки беспилотника в Электростали. Фото © Телеграм-канал "Инна Волкова Live"

Место отражения атаки беспилотника в Электростали. Фото © Телеграм-канал "Инна Волкова Live"

Место отражения атаки беспилотника в Электростали. Фото © Телеграм-канал "Инна Волкова Live"

"Как вам известно, силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет", — написала Волкова в телеграм-канале.

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Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник был сбит в городском округе Электросталь. Обошлось без разрушений.

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Телеграм-канал "Инна Волкова Live"

Александра Вишнякова
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