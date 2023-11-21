Силы ПВО сбили украинский дрон в небе над Курской областью
Минобороны РФ: Над территорией Курской области сбит украинский беспилотник
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сорвана очередная попытка Киева атаковать территорию России с использованием беспилотника самолётного типа. По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был сбит над Курской областью около 00:30 мск 21 ноября.
"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее украинский беспилотник был сбит над территорией Орловской области. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, объект был обезврежен на территории Шаблыкинского района.
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