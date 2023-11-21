Силы ПВО сбили украинский дрон в небе над Курской областью

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сорвана очередная попытка Киева атаковать территорию России с использованием беспилотника самолётного типа. По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был сбит над Курской областью около 00:30 мск 21 ноября.