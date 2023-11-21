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20 ноября, 22:37

Силы ПВО сбили украинский дрон в небе над Курской областью

Минобороны РФ: Над территорией Курской области сбит украинский беспилотник

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сорвана очередная попытка Киева атаковать территорию России с использованием беспилотника самолётного типа. По данным Минобороны РФ, украинский БПЛА был сбит над Курской областью около 00:30 мск 21 ноября.

"Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

Российская ПВО ликвидировала украинский беспилотник над Брянской областью

Российская ПВО ликвидировала украинский беспилотник над Брянской областью

Ранее украинский беспилотник был сбит над территорией Орловской области. По данным губернатора региона Андрея Клычкова, объект был обезврежен на территории Шаблыкинского района.

Обложка ©

Getty Images / yucelyilmaz

Оксана Попова
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