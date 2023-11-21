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Регион
Опубликовано 21 ноября 2023, 08:39
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В МИД РФ заявили, что ВСУ начали "охоту" за россиянами с помощью дронов

Мирошник: ВСУ используют беспилотники для "охоты" за мирными гражданами России

Украинская армия последние недели активно использует ударные беспилотники для "охоты" за мирными жителями России и гражданским транспортом. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в ходе брифинга.

"В повседневной практике ВСУ последних недель мы отмечаем массовую охоту с использованием ударных беспилотников за мирными гражданами и гражданским транспортом. Когда операторы дронов точно видят, по кому и как они наносят целенаправленные удары", указал дипломат.

По его словам, ВСУ и иностранные наёмники специально атакуют российские социальные учреждения, когда там находится много мирных граждан. Для этих целей украинские военные используют дальнобойное и высокоточное западное оружие с большой зоной поражения. ВСУ делают повторные обстрелы, и тогда под удары попадают спасатели и медики, которые прибывают в зону обстрела для оказания помощи, подытожил Мирошник.

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А ранее Лайф писал, что в ночь на 16 ноября ВСУ впервые пытались атаковать территорию России испанским дроном Columba. Такой беспилотник со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок 50-летний житель Смоленска. Известно, что БПЛА нёс на себе взрывчатку массой более одного килограмма. В Совфеде пояснили, что атака ВСУ дроном Columba доказывает, что Запад зря тратит деньги.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Дарья Нарыкова
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