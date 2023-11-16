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Опубликовано 16 ноября 2023, 13:17
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В СФ отреагировали на попытку ВСУ впервые атаковать РФ испанским дроном

Сенатор Шептий: Атака ВСУ дроном Columba доказывает, что Запад зря тратит деньги

Неудачная попытка ВСУ атаковать территорию России испанским БПЛА Columba в очередной раз свидетельствует о том, что усилия Запада по вооружению Киева не привели и не приведут к ожидаемому результату. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий.

"Эта ситуация является ещё одним убедительным подтверждением тезиса о несамостоятельности Украины, в том числе о фактическом обнулении её оборонно-промышленного комплекса. Во-вторых, она ярко показывает, что усилия недружественных стран по накачиванию противника вооружением и проведением обучения не приводит и не приведёт к ожидаемому результату", — высказался сенатор.

Во всей этой ситуации собеседник Лайфа также видит тенденцию к развитию отечественной беспилотной авиации, а также возросшие возможности нашей противовоздушной обороны.

В ГД рассказали об испанском БПЛА, которым ВСУ впервые пытались атаковать РФ
В ГД рассказали об испанском БПЛА, которым ВСУ впервые пытались атаковать РФ

Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 16 ноября ВСУ впервые пытались атаковать территорию России испанским дроном Columba. Такой беспилотник со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок 50-летний житель Смоленска. Известно, что БПЛА нёс на себе взрывчатку массой более одного килограмма.

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Getty Images / Sean Gallup

Ольга Годуненко
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