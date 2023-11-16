Неудачная попытка ВСУ атаковать территорию России испанским БПЛА Columba в очередной раз свидетельствует о том, что усилия Запада по вооружению Киева не привели и не приведут к ожидаемому результату. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий.

"Эта ситуация является ещё одним убедительным подтверждением тезиса о несамостоятельности Украины, в том числе о фактическом обнулении её оборонно-промышленного комплекса. Во-вторых, она ярко показывает, что усилия недружественных стран по накачиванию противника вооружением и проведением обучения не приводит и не приведёт к ожидаемому результату", — высказался сенатор.

Во всей этой ситуации собеседник Лайфа также видит тенденцию к развитию отечественной беспилотной авиации, а также возросшие возможности нашей противовоздушной обороны.