В СФ отреагировали на попытку ВСУ впервые атаковать РФ испанским дроном
Сенатор Шептий: Атака ВСУ дроном Columba доказывает, что Запад зря тратит деньги
Неудачная попытка ВСУ атаковать территорию России испанским БПЛА Columba в очередной раз свидетельствует о том, что усилия Запада по вооружению Киева не привели и не приведут к ожидаемому результату. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий.
"Эта ситуация является ещё одним убедительным подтверждением тезиса о несамостоятельности Украины, в том числе о фактическом обнулении её оборонно-промышленного комплекса. Во-вторых, она ярко показывает, что усилия недружественных стран по накачиванию противника вооружением и проведением обучения не приводит и не приведёт к ожидаемому результату", — высказался сенатор.
Во всей этой ситуации собеседник Лайфа также видит тенденцию к развитию отечественной беспилотной авиации, а также возросшие возможности нашей противовоздушной обороны.
Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 16 ноября ВСУ впервые пытались атаковать территорию России испанским дроном Columba. Такой беспилотник со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок 50-летний житель Смоленска. Известно, что БПЛА нёс на себе взрывчатку массой более одного килограмма.
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