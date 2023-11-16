На Западе лишь делают вид, что задумываются над новыми поставками вооружения Украине, однако ВС РФ умеют уничтожать технику, пытающуюся атаковать территорию России. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. Он подчеркнул, что Киев получит всё, что требует, пока будет противостоять Москве.

"Странно, что кого-то ещё удивляет появление у ВСУ тех или иных западных образцов вооружения. На Западе просто делают вид, будто каждый раз задумываются над новыми поставками, как это было с противотанковыми комплексами Javelin, танками Leopard и истребителями F-16. Их тоже мы вскоре увидим с украинскими знаками на крыльях и фюзеляже", — отметил он.

Парламентарий добавил, что масса военной техники переправляется полулегально, причём о ней практически не сообщают. Говоря об испанском беспилотнике Columba, которым ВСУ впервые пытались атаковать территорию России, Журавлёв подчеркнул, что эта модель дрона достаточно стандартная.

"[Модель] не лучше и не хуже китайских или турецких аналогов. И истреблять её мы уже успешно научились, беспилотник ведь, судя по поступающей информации, был сбит и до нужного объекта не добрался", — заключил он.