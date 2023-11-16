ВСУ впервые пытались атаковать территорию России испанским дроном Columba

Вооружённые силы Украины впервые атаковали территорию России испанским беспилотником Columba. По данным SHOT, такой дрон со взрывчаткой нашёл перед входом на свой участок житель Смоленска.

Телеграм-канал уточняет, что 50-летний житель посёлка Пасово Заднепровского района Смоленска обнаружил БПЛА накануне утром, 15 ноября, перед воротами своего частного дома. Он тут же вызвал полицию.

Прибывшие эксперты выяснили, что это дрон типа Columba, он нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 килограмма. ВСУ впервые атаковали РФ дроном подобного типа. При этом пострадавших и разрушений нет.

Дрон Columba. Фото © Spaitech

Беспилотники Columba производит испанская компания Spaitech, предназначены они в основном для разведки. ВСУ переделывают их в ударные — главным образом на предприятии ООО "НПП Спайтек" в Одессе. Дальность полёта — 120 километров, может нести до 7 килограммов нагрузки.