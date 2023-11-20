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Регион
Опубликовано 20 ноября 2023, 17:26

В Госдуме связали бесплодные атаки БПЛА на Москву с истощением ресурсов ВСУ

Депутат Заварзин назвал конвульсиями попытки украинских БПЛА атаковать Москву

Член Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин назвал попытки украинских беспилотников атаковать Москву предсмертными конвульсиями ВСУ. Так он отреагировал на возобновившиеся "беспилотные" вылазки противника, которые пресекаются в столичном регионе.

"Они стараются постоянно вести атаки. Мы сейчас усилили средства ПВО, у нас разработаны средства против этих дронов. И они все успешно действуют", — указал парламентарий в беседе с "Лентой.ру".

Заварзин дополнил, что Киев продолжает совершать подобные атаки, потому что ресурсы ВСУ сокращаются. По его словам, дроны запускаются под контролем США и Великобритании. Вот только российской стороной в настоящее время проводятся дополнительные мероприятия по борьбе с БПЛА, поэтому отечественная ПВО, убеждён парламентарий, будет сбивать всё.

Власти Электростали показали фото с места отражения атаки беспилотника
Власти Электростали показали фото с места отражения атаки беспилотника

Напомним, 19 ноября около двух часов ночи силы ПВО в Богородском городском округе пресекли атаку дрона на Москву. Никаких пострадавших и разрушений не было. В конце того же дня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник был сбит в городском округе Электросталь.

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Getty Images / Kostya Liberov

Дарья Нарыкова
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