В Госдуме связали бесплодные атаки БПЛА на Москву с истощением ресурсов ВСУ

Член Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин назвал попытки украинских беспилотников атаковать Москву предсмертными конвульсиями ВСУ. Так он отреагировал на возобновившиеся "беспилотные" вылазки противника, которые пресекаются в столичном регионе.

"Они стараются постоянно вести атаки. Мы сейчас усилили средства ПВО, у нас разработаны средства против этих дронов. И они все успешно действуют", — указал парламентарий в беседе с "Лентой.ру".