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26 ноября, 08:40

Лайф публикует видео с места уничтожения ещё одного дрона в Туле

SHOT опубликовал видео с места уничтожения беспилотника в Туле

В районе ЖК "1-й Юго-Восточный" на Новомосковской улице в Туле был сбит беспилотник. Об этом сообщает SHOT.

Оцепление возле многоэтажки в Туле на Новомосковской улице. Видео © Telegram / SHOT

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, запечатлено оцепление возле одной из многоэтажек, на месте работают полиция и спецслужбы. Известно, что дома в этом районе новые, жильцов практически нет, ещё не все квартиры заселены.

Появилось видео последствий попадания дрона в многоэтажку в Туле

Появилось видео последствий попадания дрона в многоэтажку в Туле

Как сообщал Лайф, сегодня ночью Украина предприняла безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по нескольким российским регионам. Средства противовоздушной обороны уничтожили 20 БПЛА в четырёх областях: Московской, Тульской, Калужской и Брянской. В частности, в Туле на улице Хворостухина в районе четырёх утра обломки дрона врезались в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон. В результате мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла, госпитализация им не понадобилась. Взрыв попал на видео. Утром ещё четыре беспилотника было сбито в Тульской, Смоленской и Брянской областях.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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