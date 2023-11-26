Лайф публикует видео с места уничтожения ещё одного дрона в Туле
SHOT опубликовал видео с места уничтожения беспилотника в Туле
В районе ЖК "1-й Юго-Восточный" на Новомосковской улице в Туле был сбит беспилотник. Об этом сообщает SHOT.
Оцепление возле многоэтажки в Туле на Новомосковской улице. Видео © Telegram / SHOT
На видео, которое опубликовал телеграм-канал, запечатлено оцепление возле одной из многоэтажек, на месте работают полиция и спецслужбы. Известно, что дома в этом районе новые, жильцов практически нет, ещё не все квартиры заселены.
Как сообщал Лайф, сегодня ночью Украина предприняла безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по нескольким российским регионам. Средства противовоздушной обороны уничтожили 20 БПЛА в четырёх областях: Московской, Тульской, Калужской и Брянской. В частности, в Туле на улице Хворостухина в районе четырёх утра обломки дрона врезались в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон. В результате мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла, госпитализация им не понадобилась. Взрыв попал на видео. Утром ещё четыре беспилотника было сбито в Тульской, Смоленской и Брянской областях.
Telegram / SHOT