Лайф публикует видео с места уничтожения ещё одного дрона в Туле

В районе ЖК "1-й Юго-Восточный" на Новомосковской улице в Туле был сбит беспилотник. Об этом сообщает SHOT.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, запечатлено оцепление возле одной из многоэтажек, на месте работают полиция и спецслужбы. Известно, что дома в этом районе новые, жильцов практически нет, ещё не все квартиры заселены.