Взрыв беспилотника в Туле попал на видео
SHOT опубликовал видео с моментом взрыва беспилотника ВСУ в Туле
Взрыв беспилотника в Туле в ночь на воскресенье, 26 ноября, и попадание его обломков в тульскую многоэтажку попали на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT.
Момент взрыва беспилотника в Туле. Видео © Telegram / SHOT
После громкого взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. От упавших осколков пострадало минимум три квартиры. На месте продолжают работать спецслужбы. Жителей в дом пока не пускают.
Напомним, ранее в Минобороны рассказали о безуспешной массовой атаке беспилотников ВСУ в ночь на воскресенье. Силы ПВО РФ уничтожили одиннадцать дронов в четырёх областях. Обломки одного из них угодили в жилую многоэтажку в Туле, ранив местного жителя. Позже за медицинской помощью обратились ещё три человека. Через несколько часов стало известно о ликвидации ещё девяти дронов.
Кадр из видео Telegram / SHOT