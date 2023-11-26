Взрыв беспилотника в Туле попал на видео

Взрыв беспилотника в Туле в ночь на воскресенье, 26 ноября, и попадание его обломков в тульскую многоэтажку попали на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT .

После громкого взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. От упавших осколков пострадало минимум три квартиры. На месте продолжают работать спецслужбы. Жителей в дом пока не пускают.