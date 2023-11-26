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26 ноября, 04:57

Взрыв беспилотника в Туле попал на видео

SHOT опубликовал видео с моментом взрыва беспилотника ВСУ в Туле

Взрыв беспилотника в Туле в ночь на воскресенье, 26 ноября, и попадание его обломков в тульскую многоэтажку попали на камеры видеонаблюдения. Запись опубликовал телеграм-канал SHOT.

Момент взрыва беспилотника в Туле. Видео © Telegram / SHOT

После громкого взрыва у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. От упавших осколков пострадало минимум три квартиры. На месте продолжают работать спецслужбы. Жителей в дом пока не пускают.

На месте попадания дрона в тульскую многоэтажку не обнаружили взрывчатых веществ

На месте попадания дрона в тульскую многоэтажку не обнаружили взрывчатых веществ

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о безуспешной массовой атаке беспилотников ВСУ в ночь на воскресенье. Силы ПВО РФ уничтожили одиннадцать дронов в четырёх областях. Обломки одного из них угодили в жилую многоэтажку в Туле, ранив местного жителя. Позже за медицинской помощью обратились ещё три человека. Через несколько часов стало известно о ликвидации ещё девяти дронов.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
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