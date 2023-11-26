После попадания дрона в тульскую многоэтажку помощь потребовалась троим жильцам
SHOT: Три человека обратились за помощью после попадания дрона в многоэтажку в Туле
Три человека обратились за медицинской помощью после того, как в Туле беспилотник врезался в жилой дом. Об этом со ссылкой на источник сообщил SHOT.
По данным телеграм-канала, мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла, госпитализация им не понадобилась. Кроме этого, несколько эвакуированных жителей подъезда до сих пор в шоковом состоянии, с ними продолжают работать медики.
Момент попадания беспилотника в многоэтажку в Туле. Видео © t.me / SHOT
Напомним, изначально сообщалось об одном пострадавшем человеке в результате попадания дрона в окно тульской многоэтажки. По данным очевидцев, обломки БПЛА врезались в квартиру на 12-м этаже примерно в 4:00, выбив несколько окон.
Кадр видео t.me / SHOT