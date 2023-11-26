После попадания дрона в тульскую многоэтажку помощь потребовалась троим жильцам

Три человека обратились за медицинской помощью после того, как в Туле беспилотник врезался в жилой дом. Об этом со ссылкой на источник сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла, госпитализация им не понадобилась. Кроме этого, несколько эвакуированных жителей подъезда до сих пор в шоковом состоянии, с ними продолжают работать медики.

Момент попадания беспилотника в многоэтажку в Туле. Видео © t.me / SHOT