Регион

Уведомления отключены

26 ноября, 04:31

После попадания дрона в тульскую многоэтажку помощь потребовалась троим жильцам

SHOT: Три человека обратились за помощью после попадания дрона в многоэтажку в Туле

Три человека обратились за медицинской помощью после того, как в Туле беспилотник врезался в жилой дом. Об этом со ссылкой на источник сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла, госпитализация им не понадобилась. Кроме этого, несколько эвакуированных жителей подъезда до сих пор в шоковом состоянии, с ними продолжают работать медики.

Момент попадания беспилотника в многоэтажку в Туле. Видео © t.me / SHOT

Минувшей ночью ПВО отразила атаку 20 дронов в российских регионах

Минувшей ночью ПВО отразила атаку 20 дронов в российских регионах

Напомним, изначально сообщалось об одном пострадавшем человеке в результате попадания дрона в окно тульской многоэтажки. По данным очевидцев, обломки БПЛА врезались в квартиру на 12-м этаже примерно в 4:00, выбив несколько окон.

Обложка ©

Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Тульская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров