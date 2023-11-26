Житель Тулы ранен при попадании в многоэтажку обломков сбитого украинского дрона

Сбитый в ходе ночного налёта беспилотников на Москву украинский дрон угодил в жилую многоэтажку в Туле. Снимок с места происшествия опубликовал SHOT.

По данным очевидцев, обломки БПЛА врезались в квартиру на 12-м этаже примерно в 4:00, выбив несколько окон. Прибывшие на место инцидента оперслужбы эвакуировали жильцов дома. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уточнил, что в результате падения дрона пострадал один человек, которому уже оказали медпомощь.

"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле", — подтвердил глава региона.