Житель Тулы ранен при попадании в многоэтажку обломков сбитого украинского дрона
Обломки сбитого над Тулой беспилотника ВСУ попали в многоэтажку, ранив жителя
Обломки сбитого над Тулой украинского дрона упали на многоэтажку. Обложка © t.me / SHOT
Сбитый в ходе ночного налёта беспилотников на Москву украинский дрон угодил в жилую многоэтажку в Туле. Снимок с места происшествия опубликовал SHOT.
По данным очевидцев, обломки БПЛА врезались в квартиру на 12-м этаже примерно в 4:00, выбив несколько окон. Прибывшие на место инцидента оперслужбы эвакуировали жильцов дома. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уточнил, что в результате падения дрона пострадал один человек, которому уже оказали медпомощь.
"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле", — подтвердил глава региона.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 26 ноября российская столица была атакована 11 украинскими БПЛА. Впрочем, дежурные средства ПВО уничтожили все летательные аппараты в воздухе.