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26 ноября, 03:37

Минувшей ночью ПВО отразила атаку 20 дронов в российских регионах

Средства ПВО уничтожили ещё девять дронов над четырьмя областями

Ещё девять украинских беспилотников самолётного типа сбиты комплексами противовоздушной обороны в четырёх регионах России. Об успешном отражении повторной атаки ВСУ сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", — подчеркнули в ведомстве.

ПВО отразила массовую атаку беспилотников на Москву

ПВО отразила массовую атаку беспилотников на Москву

Несколькими часами ранее системы ПВО сбили ещё 11 дронов. Обломки одного из них угодили в жилую многоэтажку в Туле, ранив местного жителя.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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