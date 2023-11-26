Минувшей ночью ПВО отразила атаку 20 дронов в российских регионах

Ещё девять украинских беспилотников самолётного типа сбиты комплексами противовоздушной обороны в четырёх регионах России. Об успешном отражении повторной атаки ВСУ сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", — подчеркнули в ведомстве.