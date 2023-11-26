Минувшей ночью ПВО отразила атаку 20 дронов в российских регионах
Средства ПВО уничтожили ещё девять дронов над четырьмя областями
Ещё девять украинских беспилотников самолётного типа сбиты комплексами противовоздушной обороны в четырёх регионах России. Об успешном отражении повторной атаки ВСУ сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", — подчеркнули в ведомстве.
Несколькими часами ранее системы ПВО сбили ещё 11 дронов. Обломки одного из них угодили в жилую многоэтажку в Туле, ранив местного жителя.
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