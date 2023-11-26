На месте попадания дрона в тульскую многоэтажку не обнаружили взрывчатых веществ
SHOT: Взрывчатых веществ после попадания дрона ВСУ в дом в Туле не обнаружено
Пострадавшая в результате попадания обломков дрона ВСУ многоэтажка. Обложка © t.me / SHOT
Взрывчатых веществ после попадания беспилотника ВСУ в дом в Туле не обнаружено. Об этом со ссылкой на источник пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, взрывотехники продолжают обследовать территорию и собирать детали и обломки аппарата. Модель БПЛА пока установить невозможно, остатки беспилотника увезут на дальнейшую экспертизу. Жителей дома пока обратно в свои квартиры не пускают.
Напомним, всё произошло в районе четырёх утра, когда обломки дрона врезались в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон. Прибывшие на место инцидента оперслужбы эвакуировали жильцов.