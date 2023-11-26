На месте попадания дрона в тульскую многоэтажку не обнаружили взрывчатых веществ

Взрывчатых веществ после попадания беспилотника ВСУ в дом в Туле не обнаружено. Об этом со ссылкой на источник пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, взрывотехники продолжают обследовать территорию и собирать детали и обломки аппарата. Модель БПЛА пока установить невозможно, остатки беспилотника увезут на дальнейшую экспертизу. Жителей дома пока обратно в свои квартиры не пускают.