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26 ноября, 04:50

На месте попадания дрона в тульскую многоэтажку не обнаружили взрывчатых веществ

SHOT: Взрывчатых веществ после попадания дрона ВСУ в дом в Туле не обнаружено

<p>Пострадавшая в результате попадания обломков дрона ВСУ многоэтажка. Обложка © t.me / SHOT</p>

Пострадавшая в результате попадания обломков дрона ВСУ многоэтажка. Обложка © t.me / SHOT

Взрывчатых веществ после попадания беспилотника ВСУ в дом в Туле не обнаружено. Об этом со ссылкой на источник пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, взрывотехники продолжают обследовать территорию и собирать детали и обломки аппарата. Модель БПЛА пока установить невозможно, остатки беспилотника увезут на дальнейшую экспертизу. Жителей дома пока обратно в свои квартиры не пускают.

После попадания дрона в тульскую многоэтажку помощь потребовалась троим жильцам

После попадания дрона в тульскую многоэтажку помощь потребовалась троим жильцам

Напомним, всё произошло в районе четырёх утра, когда обломки дрона врезались в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон. Прибывшие на место инцидента оперслужбы эвакуировали жильцов.

Артур Лапсаков
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