Появилось видео последствий попадания дрона в многоэтажку в Туле

Территория возле многоэтажного дома на улице Хворостухина в Туле, куда врезался украинский беспилотник, по-прежнему оцеплена, работают оперативные службы. SHOT опубликовал видео с места происшествия.

По данным телеграм-канала, из подъезда были эвакуированы 60 жильцов, в том числе 12 детей. Всех эвакуированных временно разместили в детском саду и гостинице. Сейчас территория возле подъезда оцеплена, убирают осколки стёкол и бетона. Обломки беспилотника увезли на дальнейшую экспертизу.