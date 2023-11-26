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26 ноября, 07:40

Появилось видео последствий попадания дрона в многоэтажку в Туле

SHOT: Из подъезда дома в Туле, куда врезался БПЛА, эвакуировали 60 жильцов

Территория возле многоэтажного дома на улице Хворостухина в Туле, куда врезался украинский беспилотник, по-прежнему оцеплена, работают оперативные службы. SHOT опубликовал видео с места происшествия.

Обстановка возле многоэтажного дома на улице Хворостухина в Туле, куда врезался украинский беспилотник. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, из подъезда были эвакуированы 60 жильцов, в том числе 12 детей. Всех эвакуированных временно разместили в детском саду и гостинице. Сейчас территория возле подъезда оцеплена, убирают осколки стёкол и бетона. Обломки беспилотника увезли на дальнейшую экспертизу.

В ещё одном российском регионе сбили украинский дрон

В ещё одном российском регионе сбили украинский дрон

Напомним, сегодня ночью Киев предпринял безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по нескольким российским регионам. Средства противовоздушной обороны уничтожили 20 БПЛА в четырёх областях: Московской, Тульской, Калужской и Брянской. В Туле в районе четырёх утра обломки дрона врезались в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон. В результате мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла, госпитализация им не понадобилась. Взрыв попал на видео. Утром вновь сообщалось о звуках взрывов в Туле.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Никонов
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