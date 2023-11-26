Жители Тулы сообщают о взрывах над городом
Жители Тулы, где сегодня утром уже сбили два беспилотника, сообщают о громких взрывах над городом. Видео публикует SHOT.
Момент взрыва в небе над Тулой. Видео © SHOT
По словам очевидцев, прозвучало несколько хлопков, а потом в небе появились следы дыма. По предварительной информации, сработали системы ПВО. Официально информацию пока не подтвердили.
Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку массированной атаки беспилотников. Так, за ночь силы ПВО РФ уничтожили 20 дронов в четырёх областях — Московской, Тульской, Калужской и Брянской. В Туле в районе четырёх утра обломки дрона врезались в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон. В результате мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла, госпитализация им не понадобилась.