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26 ноября, 06:49
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Жители Тулы сообщают о взрывах над городом

Жители Тулы, где сегодня утром уже сбили два беспилотника, сообщают о громких взрывах над городом. Видео публикует SHOT.

Момент взрыва в небе над Тулой. Видео © SHOT

По словам очевидцев, прозвучало несколько хлопков, а потом в небе появились следы дыма. По предварительной информации, сработали системы ПВО. Официально информацию пока не подтвердили.

Взрыв беспилотника в Туле попал на видео

Взрыв беспилотника в Туле попал на видео

Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку массированной атаки беспилотников. Так, за ночь силы ПВО РФ уничтожили 20 дронов в четырёх областях — Московской, Тульской, Калужской и Брянской. В Туле в районе четырёх утра обломки дрона врезались в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон. В результате мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла, госпитализация им не понадобилась.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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