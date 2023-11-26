Жители Тулы сообщают о взрывах над городом

Жители Тулы, где сегодня утром уже сбили два беспилотника, сообщают о громких взрывах над городом. Видео публикует SHOT.

По словам очевидцев, прозвучало несколько хлопков, а потом в небе появились следы дыма. По предварительной информации, сработали системы ПВО. Официально информацию пока не подтвердили.