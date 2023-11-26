В ещё одном российском регионе сбили украинский дрон

В Смоленской области силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолётного типа", — говорится в телеграм-канале Анохина.