В ещё одном российском регионе сбили украинский дрон
Губернатор Анохин: В Смоленском районе силы ПВО и РЭБ подавили атаку БПЛА
В Смоленской области силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку БПЛА самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолётного типа", — говорится в телеграм-канале Анохина.
Губернатор добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Также Анохин призвал не публиковать фото и видео с беспилотниками в соцсетях.
Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по объектам на территории российских регионов. Так, за ночь силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в четырёх областях: Московской, Калужской, Тульской и Брянской. В Туле в районе 04:00 обломки беспилотника врезались в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон. В результате мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла, госпитализация им не понадобилась.
ТАСС / Николай Гынгазов