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26 ноября, 08:12

В Минобороны сообщили о новой попытке Киева атаковать российские регионы

МО: ПВО уничтожила четыре БПЛА над Брянской, Смоленской и Тульской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 26 ноября отразили атаку украинских беспилотников в Брянской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"26 ноября текущего года около 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.

Там добавили, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника. Таким образом, количество сбитых в воскресенье БПЛА достигло 24.

Появилось видео последствий попадания дрона в многоэтажку в Туле

Появилось видео последствий попадания дрона в многоэтажку в Туле

Как сообщал Лайф, сегодня ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по ряду российских регионов. Средства ПВО уничтожили 20 дронов в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. В Туле в районе четырёх утра обломки беспилотника врезались в квартиру на 12-м этаже, выбив несколько окон. В результате мужчина и две женщины получили порезы и царапины от разбившегося стекла, госпитализация им не понадобилась. Взрыв попал на видео. Утром вновь сообщалось о звуках взрывов в Туле. Кроме того, глава Смоленской области сообщал о подавлении атаки беспилотника.

Обложка ©

ТАСС / Виталий Невар

Дарья Нарыкова
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