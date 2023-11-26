В Минобороны сообщили о новой попытке Киева атаковать российские регионы

Силы противовоздушной обороны (ПВО) утром 26 ноября отразили атаку украинских беспилотников в Брянской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"26 ноября текущего года около 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.