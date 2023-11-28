3 новации российских военных беспилотников, которые пугают Запад Оглавление "Герань-2" Беспилотный вертолёт "Термит" Морские дроны на базе "Визир" Почему российские разработки дронов пугают западных экспертов и как украинские военные воспринимают рои чёрных дронов, которые не поддаются визуальному контролю. 18705 18705 Сотрудники в цеху сборки фюзеляжей из композитных материалов для беспилотных авиационных систем. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Первая атака дронов из чёрного углепластика произошла в киевском небе в ночь на 25 ноября. Специфика беспилотников делает их незаметными в ночном небе не только визуально, но и технически, не позволяя своевременно обнаружить за счёт использования новейших материалов.

The Sun разместила видео, где, предположительно, украинская ПВО пытается работать по беспилотникам "Герань". Видео © t.me / Старушка Англия

"Герань-2"

Накануне представитель украинских воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия стала применять карбон в производстве корпуса беспилотников "Герань-2". Он отметил, что при помощи этого материала российские "птички" поглощают радиолокационные сигналы и осложняют работу ПВО. Именно из-за углепластика "Герани", атаковавшие Киев, были чёрного цвета. Полимерный композитный материал (в переводе с английского языка carbon означает "углерод") представляет собой современный и лёгкий, но очень прочный материал, который применяют во многих отраслях производства, в том числе и в аэрокосмической.

"Герань-2". Фото © Shutterstock

Игнат считает, что нынешние "Герани" — совсем не те, что впервые ударили по Украине в сентябре 2022-го. По его словам, российские военные более чем за год применения этих беспилотников смогли усовершенствовать модель и произвести ряд замен составляющих, которые дали уникальный эффект. Применение радиопоглощающих материалов — один из примеров ноу-хау. Речь также идёт о модернизации двигательной установки "Герани-2", качественные характеристики которой улучшились: она стала более бесшумной. При этом была усилена боевая часть, увеличенная на 20 килограммов, теперь она составляет 60–70 килограммов. На отечественные спутники была полностью переведена и система наведения (ГЛОНАСС).

Беспилотный вертолёт "Термит"

Скоро в зоне СВО появится беспилотный вертолёт "Термит", который будет способен нести три ракеты класса "воздух – поверхность" С-8 с лазерным наведением. Производитель — научно-производственное предприятие "Стрела", "дочка" компании "Кронштадт" — начал серийный выпуск ударного БЛА. Известно, что беспилотник был разработан ещё накануне начала спецоперации, впервые был представлен на военно-технической выставке "Армия-2021". Эксперты называют его альтернативой более высоким по стоимости ударным беспилотникам типа "Орион" и "Гром".

Высокоточные ракеты дрона могут поражать цели на расстоянии до шести километров, что в два с половиной раза больше, чем у обычных С-8, которые применяются российскими ВКС с боевых вертолётов типа Ка-52 "Аллигатор" или многоцелевых истребителей Су-27. Модель развивает скорость 150 км/ч и может находиться в воздухе до шести часов. Длина беспилотника — пять метров, высота — 2,3 метра.

Ракета с беспилотника захватывает цель и ставит её на сопровождение по лазерному лучу при помощи оператора, а дальше дрон действует автономно, используя искусственный интеллект, который выбирает время запуска ракеты на основании расчёта высоты и дальности. Такая функциональность особенно эффективна при уничтожении подвижных целей.

Морские дроны на базе "Визир"

До конца года ВС РФ получат десять первых морских дронов от холдинга KMZ. Фото © t.me / Zаписки мичмана Птичкина

До конца года ВС РФ получат десять первых морских дронов от холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод). Это первая опытная партия, изделие способно нести взрывчатку весом 600 килограммов, преодолевать расстояние более 200 километров, а также используется как платформа для запуска беспилотника, развивает скорость до 80 км/ч.

На форуме "Армия-2023" в августе производитель заявлял о разработке универсального безэкипажного катера на базе платформы типа "Визир". Уже в сентябре начались переговоры с Минобороны по поводу поставок морских дронов в армию. Также глава KMZ сообщал, что катер можно использовать и в качестве морского дрона-камикадзе.

Авторы Дмитрий Шестопалов