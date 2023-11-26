В Тверской области обезвредили беспилотник, пострадавших и разрушений нет

В Тверской области в Торжокском районе сегодня, 26 ноября, обезвредили беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Двадцать шестого ноября в Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летательный аппарат", — указано в сообщении.