В Тверской области обезвредили беспилотник, пострадавших и разрушений нет
В Тверской области в Торжокском районе сегодня, 26 ноября, обезвредили беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Двадцать шестого ноября в Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летательный аппарат", — указано в сообщении.
Там добавили, что пострадавших и разрушений на объектах инфраструктуры нет. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать экстренным службам необходимое содействие.
Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по объектам на территории российских регионов. Силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в четырёх областях: Московской, Калужской, Тульской и Брянской. Утром сбили ещё четыре дрона.
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