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26 ноября, 14:03

В Тверской области обезвредили беспилотник, пострадавших и разрушений нет

В Тверской области в Торжокском районе сегодня, 26 ноября, обезвредили беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Двадцать шестого ноября в Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летательный аппарат", указано в сообщении.

Там добавили, что пострадавших и разрушений на объектах инфраструктуры нет. Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать экстренным службам необходимое содействие.

Появилось видео последствий попадания дрона в многоэтажку в Туле

Появилось видео последствий попадания дрона в многоэтажку в Туле

Напомним, сегодня ночью ВСУ предприняли безуспешную попытку массированной атаки беспилотников по объектам на территории российских регионов. Силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в четырёх областях: Московской, Калужской, Тульской и Брянской. Утром сбили ещё четыре дрона.

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Дарья Нарыкова
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