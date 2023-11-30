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30 ноября, 04:06

Средства ПВО уничтожили беспилотник в Белгородской области

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале, сказано, что работали дежурные средства ПВО. О каких-либо разрушениях не уточняется.

Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО над Подольском

Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами ПВО над Подольском

А ранее Лайф сообщал, что российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ. Также удары пришлись по трём радиолокационным станциям обнаружения и сопровождения воздушных целей.

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Getty Images / alxpin

Артур Лапсаков
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