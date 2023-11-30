Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале, сказано, что работали дежурные средства ПВО. О каких-либо разрушениях не уточняется.