Средства ПВО 30 ноября мастерски уничтожили беспилотник в Белгородской области
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале, сказано, что работали дежурные средства ПВО. О каких-либо разрушениях не уточняется.
А ранее Лайф сообщал, что российские военные поразили центр подготовки и применения беспилотников ВСУ. Также удары пришлись по трём радиолокационным станциям обнаружения и сопровождения воздушных целей.
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