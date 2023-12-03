Российские военные нанесли удар по украинскому пункту управления ПВО

Российские военные в ходе специальной военной операции поразили заглублённый командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Помимо того, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили арсенал боеприпасов в Николаевской области, а также склады горючего в районах Хмельницкого и Миргорода (Полтавская область). Всего за последние сутки ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в 107 районах.