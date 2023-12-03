Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 11:37

Российские военные нанесли удар по украинскому пункту управления ПВО

МО: ВС РФ поразили заглублённый командный пункт ПВО ВСУ у Днепропетровска

Российские военные в ходе специальной военной операции поразили заглублённый командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Помимо того, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили арсенал боеприпасов в Николаевской области, а также склады горючего в районах Хмельницкого и Миргорода (Полтавская область). Всего за последние сутки ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в 107 районах.

Сапёры ВС РФ уничтожили в серой зоне в Запорожской области важный для ВСУ объект

Сапёры ВС РФ уничтожили в серой зоне в Запорожской области важный для ВСУ объект

Ранее Лайф писал, что штурмовики Су-25 разгромили военные объекты ВСУ на Донецком направлении. Минобороны опубликовало видео работы российских лётчиков.

Обложка ©

VK / MIL

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров