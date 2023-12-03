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Опубликовано 3 декабря 2023, 11:37
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Российские военные нанесли удар по украинскому пункту управления ПВО

МО: ВС РФ поразили заглублённый командный пункт ПВО ВСУ у Днепропетровска

Российские военные в ходе специальной военной операции поразили заглублённый командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ "Восток" в районе Днепропетровска. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Помимо того, оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили арсенал боеприпасов в Николаевской области, а также склады горючего в районах Хмельницкого и Миргорода (Полтавская область). Всего за последние сутки ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника в 107 районах.

Сапёры ВС РФ уничтожили в серой зоне в Запорожской области важный для ВСУ объект
Сапёры ВС РФ уничтожили в серой зоне в Запорожской области важный для ВСУ объект

Ранее Лайф писал, что штурмовики Су-25 разгромили военные объекты ВСУ на Донецком направлении. Минобороны опубликовало видео работы российских лётчиков.

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VK / MIL

Никита Никонов
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