Сапёры ВС РФ уничтожили в серой зоне в Запорожской области важный для ВСУ объект

Российские бойцы из 539-го инженерно-сапёрного полка совершили рейд в серую зону на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил командир группы с позывным Сварог. Они уничтожили важный для передвижения ВСУ объект.

"Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Боец добавил, что на данный момент передвижение украинских войск сильно затруднено.