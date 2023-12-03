Сапёры ВС РФ уничтожили в серой зоне в Запорожской области важный для ВСУ объект
Российские бойцы из 539-го инженерно-сапёрного полка совершили рейд в серую зону на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил командир группы с позывным Сварог. Они уничтожили важный для передвижения ВСУ объект.
"Наша группа выдвинулась в серую зону. В результате рейда был уничтожен важный объект для передвижения сил противника", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Боец добавил, что на данный момент передвижение украинских войск сильно затруднено.
Ранее Лайф рассказывал, как российский снайпер с позывным Череп четыре дня выжидал противника на позиции, после чего уничтожил его одним точным выстрелом. С того места ВСУ корректировали огонь по ВС РФ.
ТАСС / Александр Полегенько