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Регион
Опубликовано 3 декабря 2023, 03:29
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Штурмовики Су-25 разгромили военные объекты ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: Су-25 разгромили военные объекты и технику ВСУ на Донецком направлении

Российские штурмовики разгромили украинские военные объекты и бронетехнику на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео.

Бойцы Су-25 ВКС РФ разгромили украинские военные объекты и бронетехнику на Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

На кадрах можно увидеть подготовку штурмовиков к вылету на боевое задание, а также последующее его выполнение. После запуска неуправляемых авиаракет С-13 с малых высот экипаж совершает манёвр отворота с запуском тепловых ловушек и возвращается на базу.

"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолётов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", — сообщили в ведомстве.

ВСУ за неделю потеряли более 880 военных на Южно-Донецком направлении
ВСУ за неделю потеряли более 880 военных на Южно-Донецком направлении

Ранее сообщалось, что военные РФ отразили семнадцать атак украинской армии на Донецком направлении за неделю. За это время украинцы потеряли 1680 бойцов, шесть танков и 19 орудий полевой артиллерии.

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Анатолий Симоненко
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