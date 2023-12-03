Штурмовики Су-25 разгромили военные объекты ВСУ на Донецком направлении

Российские штурмовики разгромили украинские военные объекты и бронетехнику на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав соответствующее видео.

Бойцы Су-25 ВКС РФ разгромили украинские военные объекты и бронетехнику на Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

На кадрах можно увидеть подготовку штурмовиков к вылету на боевое задание, а также последующее его выполнение. После запуска неуправляемых авиаракет С-13 с малых высот экипаж совершает манёвр отворота с запуском тепловых ловушек и возвращается на базу.

"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолётов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету", — сообщили в ведомстве.