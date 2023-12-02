ВСУ за неделю потеряли более 880 военных на Южно-Донецком направлении

За минувшую неделю ВС России потеряли более 880 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают подразделения группировки войск "Восток".

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки противника. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

Кроме того, противник потерял один танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.