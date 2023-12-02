Более 1600 военных потеряли ВСУ, попытавшись атаковать под Донецком

Российские военные отразили семнадцать атак украинской армии на Донецком направлении за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ в субботу, 2 декабря. ВСУ за семь дней лишились 1680 бойцов, шести танков и 19 орудий полевой артиллерии.