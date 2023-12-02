Более 1600 военных потеряли ВСУ, попытавшись атаковать под Донецком
ВС РФ отразили 17 атак на Донецком направлении, потери ВСУ составили 1680 бойцов
Российские военные отразили семнадцать атак украинской армии на Донецком направлении за неделю. Об этом сообщает Минобороны РФ в субботу, 2 декабря. ВСУ за семь дней лишились 1680 бойцов, шести танков и 19 орудий полевой артиллерии.
"За прошедшую неделю на данном направлении российские подразделения отразили 17 атак противника. Потери противника составили более 1680 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 19 орудий полевой артиллерии", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю российские военные улучшили своё положение по переднему краю Донецкого направления. Кроме того, там отметили, что ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ