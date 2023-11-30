ВСУ поплатились жизнями 100 бойцов за военные манёвры в снежный апокалипсис
Украинская армия за сутки потеряла на Южно-Донецком направлении до 100 бойцов
Украинская армия потеряла на Южно-Донецком направлении до 100 солдат в боях с российскими военными за минувшие сутки, говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих", — отметили в ведомстве.
Также украинские бойцы лишились одного танка, двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.
А накануне стало известно, что подаренный немцами ВСУ Leopard 1A5 стал лёгкой мишенью для ВС РФ на Украине. Машина встретила свой конец к востоку от посёлка Вишнёвое после того, как была обездвижена попаданием в левую гусеницу. А 1 октября австрийский офицер Маркус Райснер рассказал, сколько иностранных боевых машин Киев уже потерял.
ТАСС / Александр Рюмин