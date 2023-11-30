Регион

Уведомления отключены

30 ноября, 11:30

ВСУ поплатились жизнями 100 бойцов за военные манёвры в снежный апокалипсис

Украинская армия за сутки потеряла на Южно-Донецком направлении до 100 бойцов

Украинская армия потеряла на Южно-Донецком направлении до 100 солдат в боях с российскими военными за минувшие сутки, говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе спецоперации.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих", — отметили в ведомстве.

Также украинские бойцы лишились одного танка, двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.

Три человека стали жертвами снежного апокалипсиса в Одессе

Три человека стали жертвами снежного апокалипсиса в Одессе

А накануне стало известно, что подаренный немцами ВСУ Leopard 1A5 стал лёгкой мишенью для ВС РФ на Украине. Машина встретила свой конец к востоку от посёлка Вишнёвое после того, как была обездвижена попаданием в левую гусеницу. А 1 октября австрийский офицер Маркус Райснер рассказал, сколько иностранных боевых машин Киев уже потерял.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров