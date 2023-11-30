ВСУ поплатились жизнями 100 бойцов за военные манёвры в снежный апокалипсис

Украинская армия потеряла на Южно-Донецком направлении до 100 солдат в боях с российскими военными за минувшие сутки, говорится в ежедневной сводке Минобороны России о ходе спецоперации.

"Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка ДНР. Потери противника составили до 100 военнослужащих", — отметили в ведомстве.

Также украинские бойцы лишились одного танка, двух боевых бронированных машин и трёх автомобилей.