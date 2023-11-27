Три человека стали жертвами снежного апокалипсиса в Одессе

В Одессе из-за снегопадов три человека замёрзли насмерть. По данным издания "Думская", погибли двое мужчин и женщина. Умершими могут быть бездомные — следов насильственной смерти на них не нашли.

Отметим, что с 26 ноября в некоторых областях Украины идут снегопады и дует сильный ветер. Как отмечал глава МВД Игорь Клименко, наиболее трудная ситуация сложилась именно в Одесской области. В соцсетях местные жители делятся видео с последствиями мощного снегопада. На одном из них запечатлено, как застрявшие в сугробах машины пытаются выбраться, но это получается не у всех — многие попадают в аварию.