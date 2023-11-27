"Ветер — мужская стихия": Экстрасенс объяснила, почему ураган порвал самый большой флаг Украины
Экстрасенс Лобанова увидела знак в разорванном флаге Украины в Киеве
Ветер порвал самый большой флаг Украины в Киеве. Обложка © t.me / telegaonlineofficial
Природные стихии могут как покровительствовать человеку, так и противостоять ему. Всё, что в обычных условиях даёт человеку жизнь (огонь, вода, земля и воздух), может выступать и в роли кары за его поступки. Так экстрасенс Алия Лобанова прокомментировала Лайфу инцидент с самым большим флагом Украины, который разорвал ураганный ветер.
Ураган порвал самый большой флаг Украины около монумента Родина-мать в Киеве. Видео © Телеграм-канал "Реальный Киев"
По её словам, серьёзные природные катаклизмы — это почти всегда предупреждение о необходимости остановиться и задуматься.
"В данном случае ветер — мужская стихия, связанная с мыслительной деятельностью. Воздух часто связывают с тайным знанием и тайным колдовством. Воздух, вырвавшийся из-под контроля, как и мысль человека, не имеющего внутренних ограничений, может иметь разрушительную силу. Однако направление ветра говорит о том, что он имеет скорее исцеляющую как для души, так и для тела силу", — рассказала Лайфу экстрасенс.
Напомним, сегодня, 27 ноября, ураганный ветер разорвал самый большой флаг Украины около монумента Родина-мать в Киеве. В Сети появилось видео, на котором заметно, что полотно треснуло ровно по линии между синей и жёлтой полосой. Позже флаг заменили.