"Ветер — мужская стихия": Экстрасенс объяснила, почему ураган порвал самый большой флаг Украины

Природные стихии могут как покровительствовать человеку, так и противостоять ему. Всё, что в обычных условиях даёт человеку жизнь (огонь, вода, земля и воздух), может выступать и в роли кары за его поступки. Так экстрасенс Алия Лобанова прокомментировала Лайфу инцидент с самым большим флагом Украины, который разорвал ураганный ветер.

Ураган порвал самый большой флаг Украины около монумента Родина-мать в Киеве. Видео © Телеграм-канал "Реальный Киев"

По её словам, серьёзные природные катаклизмы — это почти всегда предупреждение о необходимости остановиться и задуматься.

"В данном случае ветер — мужская стихия, связанная с мыслительной деятельностью. Воздух часто связывают с тайным знанием и тайным колдовством. Воздух, вырвавшийся из-под контроля, как и мысль человека, не имеющего внутренних ограничений, может иметь разрушительную силу. Однако направление ветра говорит о том, что он имеет скорее исцеляющую как для души, так и для тела силу", — рассказала Лайфу экстрасенс.