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27 ноября, 08:56
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Ураган порвал самый большой флаг Украины около Родины-матери в Киеве

Ураганный ветер разорвал самый большой флаг Украины около монумента Родина-мать в Киеве. В Сети появилось видео, на котором заметно, что полотно треснуло ровно по линии между синей и жёлтой полосой.

Ураган порвал самый большой флаг Украины около Родины-матери в Киеве. Видео © Телеграм-канал "Реальный Киев"

Флаг приспустили вчера незадолго до ухудшения погоды, но это не помогло, и сейчас его снимают, чтобы поднять новый. Напомним, что ночью на Киев обрушился сильный снегопад.

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Напомним, что стихия бушует также в Крыму и на Кубани: на черноморское побережье обрушился "шторм века". На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в севастопольском аквариуме-музее более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан. В Краснодарском крае пострадали прибрежные посёлки и города — в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark. А Москву тем временем засыпает снегом: в столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Сугробы уже догнали январскую норму.

Обложка ©

Телеграм-канал "Реальный Киев"

Александра Вишнякова
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