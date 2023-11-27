Ураган порвал самый большой флаг Украины около Родины-матери в Киеве

Ураганный ветер разорвал самый большой флаг Украины около монумента Родина-мать в Киеве. В Сети появилось видео, на котором заметно, что полотно треснуло ровно по линии между синей и жёлтой полосой.

Флаг приспустили вчера незадолго до ухудшения погоды, но это не помогло, и сейчас его снимают, чтобы поднять новый. Напомним, что ночью на Киев обрушился сильный снегопад.