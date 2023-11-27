Ураган порвал самый большой флаг Украины около Родины-матери в Киеве
Ураганный ветер разорвал самый большой флаг Украины около монумента Родина-мать в Киеве. В Сети появилось видео, на котором заметно, что полотно треснуло ровно по линии между синей и жёлтой полосой.
Ураган порвал самый большой флаг Украины около Родины-матери в Киеве. Видео © Телеграм-канал "Реальный Киев"
Флаг приспустили вчера незадолго до ухудшения погоды, но это не помогло, и сейчас его снимают, чтобы поднять новый. Напомним, что ночью на Киев обрушился сильный снегопад.
Напомним, что стихия бушует также в Крыму и на Кубани: на черноморское побережье обрушился "шторм века". На полуострове в результате удара стихии погиб один человек, а в севастопольском аквариуме-музее более 500 морских животных стали жертвами затопления. Также мегашторм оставил без света более полумиллиона крымчан. В Краснодарском крае пострадали прибрежные посёлки и города — в Адлере море разлилось по улицам, в Сочи закрыты пляжи, в районе посёлка Витязево ураган выбил на мель сухогруз Blue Shark. А Москву тем временем засыпает снегом: в столице за сутки выпало 35% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. Сугробы уже догнали январскую норму.
Телеграм-канал "Реальный Киев"