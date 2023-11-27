Мегашторм затопил здание Аквариума-музея в Севастополе, погибло более 500 обитателей
Губернатор Развожаев: В Аквариуме-музее в Севастополе погибло более 500 животных
В Аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных погибло из-за затопления, вызванного мегаштормом. Печальной новостью поделился в своём телеграм-канале в понедельник, 27 ноября, губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных. В радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", — проинформировал он.
Подробностей происшествия пока нет, точные масштабы ущерба учёным ещё только предстоит определить.
Севастопольский морской аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, является самым первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции, которая является не только старейшей русской биологической станцией, но и пятой в мире по времени её создания. В третьем зале, который как раз и пострадал от стихии, представлена экспозиция "Пресноводные обитатели пяти континентов". Она состоит из экзотических рыб, собранных со всего земного шара. Каждый континент представляется отдельно, а каждый аквариум — это единственное в своём роде произведение искусства, отражающее дух местности, откуда привезены его обитатели.
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