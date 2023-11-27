Мегашторм затопил здание Аквариума-музея в Севастополе, погибло более 500 обитателей

Севастопольский морской аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, является самым первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции, которая является не только старейшей русской биологической станцией, но и пятой в мире по времени её создания. В третьем зале, который как раз и пострадал от стихии, представлена экспозиция "Пресноводные обитатели пяти континентов". Она состоит из экзотических рыб, собранных со всего земного шара. Каждый континент представляется отдельно, а каждый аквариум — это единственное в своём роде произведение искусства, отражающее дух местности, откуда привезены его обитатели.