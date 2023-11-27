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27 ноября, 06:53

Мегашторм затопил здание Аквариума-музея в Севастополе, погибло более 500 обитателей

Губернатор Развожаев: В Аквариуме-музее в Севастополе погибло более 500 животных

<p>Фото © <a href="https://vk.com/photo-105575966_388043109" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk.com / Севастопольский Морской Аквариум-музей </a></p>

Фото © vk.com / Севастопольский Морской Аквариум-музей

В Аквариуме-музее в Севастополе более 500 морских животных погибло из-за затопления, вызванного мегаштормом. Печальной новостью поделился в своём телеграм-канале в понедельник, 27 ноября, губернатор Михаил Развожаев.

"В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных. В радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки", проинформировал он.

Подробностей происшествия пока нет, точные масштабы ущерба учёным ещё только предстоит определить.

Севастопольский морской аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, является самым первым морским аквариумом Российской империи. Он был основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции, которая является не только старейшей русской биологической станцией, но и пятой в мире по времени её создания. В третьем зале, который как раз и пострадал от стихии, представлена экспозиция "Пресноводные обитатели пяти континентов". Она состоит из экзотических рыб, собранных со всего земного шара. Каждый континент представляется отдельно, а каждый аквариум — это единственное в своём роде произведение искусства, отражающее дух местности, откуда привезены его обитатели.

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Марина Калегина
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