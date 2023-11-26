"Шторм века" обрушился на Крым

На северо-западное побережье Крыма обрушился мощный ураган, скорость ветра составляет до 40 метров в секунду. Глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с ухудшением погодных условий создан оперативный штаб.

Ураган в Крыму. Видео © Telegram / Чп / Севастополь

"Все члены Правительства Республики Крым находятся на прямой связи, все службы приведены в состояние повышенной готовности", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.

По словам главы администрации Евпатории Елены Демидовой, из-за жуткой непогоды подтопило некоторые дома около побережья. Спасатели эвакуируют порядка двадцати семей. Пострадавших от урагана готовы принять несколько пансионатов. Кроме того, в городе затоплены дороги. Трасса из Симферополя на подъездах к городу перекрыта, указала Демидова в беседе с журналистами.

Глава администрации Красногвардейского района Крыма Василий Грабован сообщил в телеграм-канале, что из-за непогоды нарушено электроснабжение в десяти сёлах — Котельниково, Полтавка, Краснознаменка, Петровка, Восход, Мускатное, Пятихатка, Новопокровка, Клепинино, Заречное. Над его восстановлением работают четыре бригады. Также в нескольких населённых пунктах отсутствует водоснабжение, организуется подвоз воды.